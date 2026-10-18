Samsung Galaxy SmartTag 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ? ਚਾਬੀ, ਪਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ
Samsung Galaxy SmartTag 3 ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ।
Published : October 18, 2026 at 10:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਰ Samsung Galaxy SmartTag 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 44,000 ਵੌਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3,000 ਰੁਪਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 29.99 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਟੈਗ ਦਾ ਬੰਡਲ 99.99 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਗ ਨੂੰ ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ, ਪਰਸ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ Galaxy Find Network ਅਤੇ SmartThings Find ਐਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ Galaxy ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਜਾਂ iOS ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ IP67 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ NFC 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਮੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy SmartTag 3 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 550 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 790 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਬੈਟਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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