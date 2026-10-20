Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ? ਮਿਲਿਆ ਸੰਕੇਤ
Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 9:20 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ Samsung Galaxy S27 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ yeux1122 ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Samsung Galaxy S27 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
@donnymac @JPChinsolo Hi @donnymac are you saying that the Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 both don't have overheating problems, or is it just the non-Extreme variant? Could you kindly confirm?— Omar Sohail (@omarsohail90) October 17, 2026
ਮੈਮੋਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ Galaxy S27 Pro ਅਤੇ Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ UFS 5.0 ਅਤੇ LPDDR6 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੈਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਫੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S27 Ultra ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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