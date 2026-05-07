ETV Bharat / technology

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ? ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

VIVO X300 ULTRA AND X300 FESALE
VIVO X300 ULTRA AND X300 FESALE (VIVO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ Zeiss-ਟਿਊਨਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਦੀ ਕੀਮਤ

Vivo X300 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 16GB ਰੈਮ + 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,59,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Eclipse Black ਅਤੇ Victory Green ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ X300 FE ਦੇ 12GB + 256GB ਅਤੇ 12GB + 512GB ਰੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 89,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਰਬਨ ਓਲੀਵ, ਨੋਇਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਲਿਲਾਕ ਪਰਪਲ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਦੀ ਸੇਲ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵੀਵੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ Vivo X300 Ultra, ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਜਨ 2 ਅਲਟਰਾ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੱਟ ਨੂੰ 1,95,997 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੰਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Vivo X300 Ultra ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 2,09,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿੱਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। 400mm ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਵੀਵੋ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਜਨ 2 ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, 200mm ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਵੀਵੋ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਜਨ 2 ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਇਮੇਜਿੰਗ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 11,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

X300 FE ਲਈ Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 ਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo Zeiss Telephoto Extender ਐਕਸੈਸਰੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Vivo X300 Ultra ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo X300 Ultra ਦੀ ਲੰਬਾਈ 162.98mm, ਚੌੜਾਈ 76.71mm, ਮੋਟਾਈ 8.19mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ 232 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.82-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 4,500 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ OIS ਦੇ ਨਾਲ 200MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100W ਵਾਇਰਡ ਫਲੈਸ਼ਚਾਰਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Vivo X300 FE ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo X300 FE ਦੀ ਲੰਬਾਈ 150.83mm, ਚੌੜਾਈ 71.76mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 7.99mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 191 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.31-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 5,000 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 90W ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਲੈਸ਼ਚਾਰਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

VIVO X300 ULTRA AND X300 FE
VIVO X300 ULTRA PRICE
X300 FE PRICE
VIVO X300 ULTRA AND X300 FESALE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.