Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 12:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lenovo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 144Hz ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ 13 ਇੰਚ ਦੀ 3.5K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸਟੈਟ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ Cloud Grey, Jelly Mint ਅਤੇ Luna Grey ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13 ਇੰਚ ਦੀ 3.5K LCD ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਕਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ AI Notes, Smart Reader, AI Creation Tools ਅਤੇ Live Transcript ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 10,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

