ETV Bharat / technology

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ? ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਫੋਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ

Realme ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

REALME GT 8 PRO
REALME GT 8 PRO (REALME)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 9, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Realme GT 8 Pro ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਸਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 120W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme India ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ, ਫ੍ਰੋਸਟੇਡ ਗਲਾਸ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਵ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 214 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 144Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਮੋਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 7,000 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Qualcomm ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਪ GT 8 Pro ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ AnTuTu ਸਕੋਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਸਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਿਊਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50 MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 200 MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50 MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ 32 MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Realme India ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, Realme GT 8 Pro ਵਿੱਚ 120W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ BGMI ਨੂੰ 7.66 ਘੰਟੇ ਅਤੇ YouTube ਨੂੰ 21.3 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Realme ਦਾ GT ਬੂਸਟ 3.0 ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਾਇਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

REALME GT 8 PRO LAUNCH DATE
REALME GT 8 PRO INDIA LAUNCH
REALME GT 8 PRO FEATURES
REALME GT 8 PRO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.