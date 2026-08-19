ETV Bharat / technology

BGMI Lite ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

BGMI Lite ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

PRE REGISTRATION FOR BGMI LITE
PRE REGISTRATION FOR BGMI LITE (KRAFTON INDIA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ BGMI ਗੇਮ ਦੇ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BGMI Lite ਲਈ ਫ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਲੋਅ-ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 1GB ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲੀ BGMI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ BGMI ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ BGMI ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ BGMI Lite ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

BGMI Lite ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ BGMI Lite ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
  3. ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੇਮ ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  4. ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  5. ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ, ਤਾਂ Automatic Install ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂਕਿ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਸਟਾਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਗੇਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

BGMI Lite ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

  1. 25 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 1GB ਹੈ।
  3. BGMI Lite ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. BGMI ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  5. ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  6. ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PRE REGISTRATION FOR BGMI LITE
BGMI LITE PRE REGISTRATION 25 AUG
KRAFTON INDIA ANNOUNCES BGMI LITE
BGMI LITE LAUNCH DATE
BGMI LITE IS HERE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.