Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 1:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Oppo ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Oppo K14 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ Oppo K14 5G ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Mark your calendars.— OPPO India (@OPPOIndia) March 2, 2026
The Endurance Powerhouse, the new #OPPOK145G is launching on 9th March, 12PM. Featuring a 7000mAh Large battery and 45W SUPERVOOC™️ Flash Charge, to fuel your all-day hustle.
Know More: https://t.co/kipBdOBEwt#OPPOKSeries #MorePowerLessLag pic.twitter.com/IorA8dLspm
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Oppo K14 5G ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oppo K14 5G ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Oppo ਇੰਡੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Oppo K14 5G ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੈਟ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ-ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ Oppo ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮ ਟ੍ਰੇ ਸਲਾਟ Oppo K14 5G ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ।
