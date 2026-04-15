Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

OPPO FIND X9 ULTRA PRICE
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 9:37 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Earth Tundra, Polar Glaciers ਅਤੇ Velvet Sand Canyons ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕੁਲਰ ਤੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗਾ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 144Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 1-nit ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ColorOS 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਟ੍ਰਾਸੋਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲਬਲਾਡ ਦਾ ਦੋਹਰਾ 200MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਹਾਈ ਡੇਫਿਨਿਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਸਲਬਲਾਡ ਮਾਸਟਰ ਮੋਡ LUMO ਲਾਈਟ ਕੰਡੇਸਿੰਗ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੋਨ 8K ਅਲਟ੍ਰਾ ਹਾਈ-ਡੇਫਿਨਿਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਇਨਟੇਕ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ Resolution ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸੈੱਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਟੈਲੀਕਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

