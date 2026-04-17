OnePlus Nord CE 6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਫੀਚਰਸ ਹੋਏ ਲੀਕ

OnePlus Nord CE 6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published : April 17, 2026 at 3:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord CE 6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਕਬੇਂਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity ਚਿਪਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ OnePlus Nord CE 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੀਕਬੇਂਚ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਿਸਟ

ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ CPH2943 ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੀਕਬੇਂਚ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus Nord CE 6 Lite ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Nord CE Lite ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਕ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ OnePlus Nord CE 6 Lite ਅਤੇ OnePlus Nord CE 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OnePlus Nord CE 6 Lite ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਲੀਕ ਮੁਤਾਬਕ, OnePlus Nord CE 6 Lite ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 16MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OnePlus Nord CE 6 Lite ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ OnePlus Nord CE 6 Lite ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

