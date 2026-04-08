OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਆਫ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Published : April 8, 2026 at 10:07 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ Nord ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਨ ਸਿੱਧੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 165Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K Resolution ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਇਸਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1.5K Resolution ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪਸੈੱਟ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਗ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 38,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 41,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ OnePlus ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

