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OnePlus 16 ਅਤੇ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

OnePlus 16 ਅਤੇ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ONEPLUS 16 AND ONEPLUS 16R IN INDIA
ONEPLUS 16 AND ONEPLUS 16R IN INDIA (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2026 at 5:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਪ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਗੈਜੇਟਸਡਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ OnePlus 16 ਅਤੇ ਦੂਜਾ OnePlus 16R ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iQoo 16, Motorola Signature 27 ਅਤੇ Xiaomi 18 Pro ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ OnePlus 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OnePlus 16 ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

OnePlus 16R ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 16R ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਲਗਭਗ OnePlus Ace 7 ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ OnePlus 15R ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPS OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 185Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਟ ਦੀ ਸੂਪਰਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

OnePlus 16R ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus 16R ਦੀ ਕੀਮਤ 70,000 ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

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ONEPLUS 16 AND ONEPLUS 16R
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