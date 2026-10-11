OnePlus 16 ਅਤੇ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

OnePlus 16 ਅਤੇ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
OnePlus 16 ਅਤੇ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 5:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਪ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਗੈਜੇਟਸਡਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ OnePlus 16 ਅਤੇ ਦੂਜਾ OnePlus 16R ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🚨 Exclusive 🚨 OnePlus is planning to launch 2 flagship phones, soon in India 🇮🇳 ‼️ One is very likely the OnePlus 16R... The other flagship phone 🤔, I'm guessing, might be the OnePlus 16 ‼️ The launch is expected to take place ~ December 2026 or early 2027 ✅ OnePlus 16R expected specs : ✅ 6.78" 1.5K 185Hz flat OLED ✅ 200MP Main + 50MP 3.5x telephoto ✅ ~9000mAh🔋100W⚡ ✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ✅ Metal frame, US FS— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
ਇਸੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iQoo 16, Motorola Signature 27 ਅਤੇ Xiaomi 18 Pro ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ OnePlus 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OnePlus 16 ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
These 3 phones are officially confirmed ✅ to launch in India 🇮🇳 with Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : • iQOO 16 • Xiaomi 18 Pro • Motorola Signature 27 iQOO 16 Specs : • 6.85" 2K 165Hz flat M16 LTPO OLED , 2800 nits HBM 🔆, 1100 nits manual brightness 🔆 • 3300Hz PWM ✅, 5000Hz Instant TSR ✅, AR film • 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 + Q4 chip • LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage 📸 50MP 1/1.3" OIS Omnivision50Q + 50MP 1/2.88" UW + 50MP IMX882 3x OIS W-shaped telephoto 🤳32MP GC32E1 1/3.1" sensor • OriginOS 7 • 8400mAh🔋100W wired⚡ 40W wireless ⚡USB 3.2 • IP68, IP69, slightly rounded metal frame, US FS, NFC, IR • AAC 091640 dual axis haptics, symmetrical dual stereo speakers, Android 17 Xiaomi 18 Pro Specs : • 6.4" 1.5K 120Hz flat LTPO OLED , TCL M11 panel , 2200 nits HBM 🔆, 🔴 Privacy display, 0.99mm ultra slim bezels, 4 mics 🔴 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (TSMC 2nm) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage • Best haptics on Android • 2.9" 120Hz smart OLED display at the rear • Xiaomi Crystal glass 3.0 display protection ✅ New customisable AI button 📸 200MP Light Fusion 960 1/1.28" , f/1.67 OIS LOFIC main 📸 50MP OV51D UW 📸 200MP HP5 1/1.56" 3.2x OIS periscope telephoto , 12cm telemacro support 🤳50MP OV50M • IP66, IP68, IP69, US FS, stereo speakers, HyperOS 4, IR, WiFi 7, USB 3.2 Gen 1 • 7000mAh🔋100W wired⚡50W wireless⚡ • 8.4mm & 203g Officially confirmed specs of Moto Signature 27 : 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" 3.5° OIS main camera 🔭 200MP periscope telephoto with 3.5° OIS (could be the HP5 sensor) 🔴 AI video enhancement engine 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🥶 ArcticMesh Cooling system : 40% larger vapour chamber + copper mesh + liquid metal + thermal gel 📶 Six-antenna cloud arrey 🎨 Gemini Omni media creation : transform text prompts into photos and videos 🔴 Lyria Audio Generation : Generates background music and soundtrack synchronised with videos 🎵 Motorola's first phone with Bang and Olufsen speakers : • Dedicated B&O listening profiles & deeper integration with the software ✅ 7 years of OS updates • Pantone Capulet Olive 🫒 and Pantone Coal Smoke (black 🖤) colors 💪 Aluminium frame with contoured edges 🔴 The camera area has Ceramic and brushed aluminum Others : Motorola Edge 27 has total four rear cameras : ✅ 50MP LY910 Main + UW + W shaped telephoto + L shaped periscope telephoto • 6.8" Quad Curved 165Hz LTPO OLED • ~6000mAh🔋IP68, IP69— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 9, 2026
OnePlus 16R ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 16R ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਲਗਭਗ OnePlus Ace 7 ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ OnePlus 15R ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPS OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 185Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਟ ਦੀ ਸੂਪਰਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
OnePlus 16R ਦੀ ਕੀਮਤ
OnePlus 16R ਦੀ ਕੀਮਤ 70,000 ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
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