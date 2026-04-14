Motorola Edge 70 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MOTOROLA EDGE 70 PRO INDIA (MOTOROLA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 12:42 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Motorola Edge 70 Pro ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Motorola Edge 70 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Motorola ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਲ-ਪੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ URL 'ਤੇ "Motto Coming Soon April 26" ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਟਆਉਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

