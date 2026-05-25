Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Edge 70 Pro+ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Motorola ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (motorola.in), ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Motorola Edge 70 Pro+ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Motorola Edge 70 Pro+ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨਾਂ ਵਾਂਗ Motorola ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਟੋਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ
ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Motorola Edge 70 Pro+ ਵਿੱਚ 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Pro+ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Motorola Edge 70 Pro+ ਵਿੱਚ 6.7 ਤੋਂ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K ਕਵਾਡ-ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਟਰਬੋ ਪਾਵਰ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
