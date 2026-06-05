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Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ

Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS LAUNCH
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS LAUNCH (MOTOROLA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 9:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ

Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 47,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਚੇਜ ਬੋਨਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, Motorola ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ Pantone Chicory Coffee, Pantone Stormy Sea ਅਤੇ Pantone Zinfandel ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K Extreme AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 144Hz ਅਤੇ 5,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500 Extreme ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਚੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ 50-50 MP ਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 15ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Motorola ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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