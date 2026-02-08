SpaceX Crew-12 Mission ਲਈ ਕਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ? NASA ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ETV Bharat / technology

NASA ਨੇ ਆਪਣੇ SpaceX Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ: SpaceX Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਸਾਡਾ @SpaceX ਕਰੂ-12 ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ @Space_Station 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਟੀਮ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਬੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ 'ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਕਰੂ 12 ਮਿਸ਼ਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 420 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਂਦਰੇਈ ਫੇਦਿਆਏਵ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ, ਜੈਸਿਕਾ ਮਾਇਰ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਐਡੇਨੌਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਕਰੂ 12 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.01 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 10.30 ਵਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-ਨਾਸਾ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।-ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ

