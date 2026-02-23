ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ? ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਲਤਵੀ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ARTEMIS II MISSION POSTPONED
ARTEMIS II MISSION POSTPONED (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 12:17 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਮੌਸਮ ਸਹੀਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Artemis II ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਖਿਰ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ?

ਨਾਸਾ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੰਧਣ ਲੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਫਿਊਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ?

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।-NASA ਦਾ ਬਿਆਨ

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

Artemis II ਨਾਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

