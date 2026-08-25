ETV Bharat / technology

Redmi Note 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ

Xiaomi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Redmi Note 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

REDMI NOTE 17 SERIES NEW LAUNCH
REDMI NOTE 17 SERIES NEW LAUNCH (REDMI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Redmi Note 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Xiaomi ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਿਪਸਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Redmi Note 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਡੈਬਿਊ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Xiaomi ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Redmi Note 17 Pro Max ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

Redmi Note 17 Pro ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। Redmi Note 17 Pro ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦਾ ਫਲੈਟ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ, 9000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 67ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Redmi Note 17 Pro Max ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Redmi Note 17 Pro Max ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ

Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ CrystalRes AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ Resolution 1.5K ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। Redmi Note 17 Pro Max ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Redmi Note 17 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ

Xiaomi ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

REDMI NOTE 17 PRO AND PRO MAX
REDMI NOTE 17 SERIES LAUNCH DATE
REDMI NOTE 17 SERIES FEATURES
REDMI NOTE 17 SERIES NEW LAUNCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.