Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Nothing ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : February 20, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 4a ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing Phone 4a Pro ਅਤੇ Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Phone (4a) series.— Nothing India (@nothingindia) February 17, 2026
5 March, 4 PM. pic.twitter.com/MltaQng9rO
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 5,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Nothing Phone 4a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 4a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 54,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 61,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Nothing Phone 4a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 48,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਬਲੂ, ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
