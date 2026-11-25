JSW Motors ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਲੋਗੋ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?
JSW Motors ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 4:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ JSW Motors ਦੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JSW Motors ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ JSW Combat 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। JSW Motors ਦੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੰਟੈਟ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
JSW Motors ਦੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
JSW Motors ਦਾ ਲੋਗੋ JSW Group ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ Wing ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਭ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Presenting the symbol of JSW Motors. A representation of our vision to shape the future of mobility, inspired by the possibilities of Bharat. More than a logo, it reflects what we stand for and the future we aspire to create. #JSWMotors #LogoReveal #FutureOfMobility @TheJSWGroup https://t.co/YAuqoJdwYV— JSW Motors (@JSWMotorsIndia) November 24, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ JSW Combat SUV ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ JSW Motors ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ JSW Motors ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਫੌਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।
JSW MG Motors India ਅਤੇ JSW Motors ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ JSW Group ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ, ਸੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਨ।
JSW MG Motor India ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਦੋਂ JSW Group ਨੇ SAIC Motor ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ, ਜਿਸਨੂੰ MG Motor India ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਲੋਲ ਸਥਿਤ MG Motor ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, JSW Motors ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ JSW Group ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ OEM ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ Tata Motors ਅਤੇ Mahindra Auto ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਡੀਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ JSW ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ JSW Motors ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ JSW Motors ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ SUV ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ JSW Combat ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ SUV ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। JSW Combat ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ Jetour T2 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ JSW Combat ਇੱਕ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੀਟਰ, 4 ਸਿਲੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18.4 KWh ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਗਭਗ 360 hp ਅਤੇ 610 Nm ਟਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 3-ਸਪੀਡ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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