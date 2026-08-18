ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ' ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਲਵੇਗਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਨਾਵਿਕ'? ਇਨ-ਸਪੇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ !
ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ।
Published : August 18, 2026 at 3:40 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨਿ IN-SPACe ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 1: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਪ ਟੈੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 2: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GPS ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 'NavIC' ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਨਾਵਿਕ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਵਿਕ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ 3: ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੀ ਥਾਂ 'NavIC' ਕਦੋਂ ਲਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਨਾਵਿਕ ਚਿੱਪ' ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਵਿਕ ਚਿੱਪ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 4: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਖਮ/ਸਟੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 5 : ਕਿਤੇ BSNL ਵਰਗਾ ਹਾਲ ISRO ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਕੋਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਨ-ਸਪੇਸ?
IN-SPACe ਯਾਨਿ Indian National Space Promotion and Authorization Centre, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Department of Space ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਣ ਹਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ?
ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਇਨ-ਸਪੇਸ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਯੂ.ਆਰ. ਰਾਓ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਈ.ਓ. ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਨਾਟਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।