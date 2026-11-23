iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਂਚ? ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 4:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਸਸਤਾ iPad ਅਤੇ ਨਵੇਂ MacBook Neo ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ਅਤੇ iPad Duo ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iOS 27.4 ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਪਲ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ iPhone 18e, iPhone 18, iPad, MacBook Neo ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ MacBook Air ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਐਪਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Given everything that’s rumored for early 2027, I think we may see multiple months of continuous product announcements. Maybe one launch in February, another in March, and another in April.— Tech God (@tgod34748) November 22, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ OLED iPad Air, iPad Pro ਅਤੇ iPhone Air 2 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ iPhone 18, iPhone 18e ਅਤੇ iPhone Air 2 ਤਿੰਨੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Air 2 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਪਲ?
- iPhone 18, iPhone 18e, ਸਸਤਾ iPad ਅਤੇ MacBook Neo ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OLED iPad Air, iPad Pro ਅਤੇ iPhone Air 2 ਆਉਣਗੇ।
- MacBook Neo ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਈਓ ਯਾਨੀ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ iPhone Duo ਅਤੇ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ Macbook Pro, HomeView ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
Macbook Neo ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਗ
Macbook Neo ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ 50 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਕਰ Lanzuk ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ Neo ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਸਤਾ iPhone, iPad ਜਾਂ Mac ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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