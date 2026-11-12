Bharat Mobility Global Expo 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

Bharat Mobility Global Expo 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
Bharat Mobility Global Expo 2027 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : November 12, 2026 at 2:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Bharat Mobility Global Expo 2027 ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ 4 ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Bharat Mobility Global Expo 2027 ਵਿੱਚ 1,750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ Expo ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਰਮਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Bharat Mobility Global Expo ਦੇ ਤਹਿਤ The Motor Show 2027 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 44 ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
Bharat Mobility Global Expo 2027 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 'ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ' ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ Expo ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿੱਚ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ SIAM ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ The Motor Show 2027 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 44 ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 79,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CNG/LNG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਥਾਨੌਲ, ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਬਾਈਓਫਿਊਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Bharat Mobility Global Expo 2027 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 11 ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Auto Expo-The Motor Show, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਰ ਸ਼ੋਅ, ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋਅ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੋਅ, ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋ, ਐਗਰੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਸਪੋ, ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਕਸਪੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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