ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸਮਿਟ 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ 1,000 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸਮਿਟ 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਡੀਪਟੈਕ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 17, 2026 at 10:16 AM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸਮਿਟ ਦਾ 29ਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। AI & Beyond ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ STPI ਸਹਿ-ਮੇਜਬਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਡੀਪਟੈਕ, ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ, ਬਾਈਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੇਜ, 16 ਥੀਮੈਟਿਕ ਟਰੈਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ, ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
The day begins, and so does the future of innovation! 🚀 Welcome to Bengaluru Tech Summit 2026 – three days of groundbreaking ideas, transformative technologies, inspiring conversations and limitless possibilities. From AI and deeptech to emerging innovations shaping tomorrow, the stage is set for the global technology ecosystem to come together. The energy is here. The conversations begin now. The future is unfolding at BTS 2026! 📍 17–19 November 2026 | BIEC, Bengaluru The doors are open. Come be part of it! #BTS2026 #BengaluruTechSummit #AIandBeyond #FutureMakers #TechEvent @kiranshaw— BengaluruTechSummit (@blrtechsummit) November 17, 2026
ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। Bharat1.ai ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 50,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 101 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ, ਡ੍ਰੋਨ, ਆਟੋਨਾਮਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ-ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਬੋਟ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਦਪਾਦ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ। MannasAI ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੇਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ Vismera ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਏਜੰਟਿਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਬਿਲਡਾਥੌਨ, ਏਆਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
Behind every big moment is a thousand little moments that make it happen. 🎬✨ From the hustle on the floor to the last-minute preparations, the BTS 2026 story is just as exciting behind the scenes as it is on the stage. A glimpse into the energy, teamwork, and people working behind the scenes to bring Bengaluru Tech Summit 2026 to life. #BTS2026 #BengaluruTechSummit #BehindTheScenes #TeamBTS #TechBeyondBoundaries @kiranshaw— BengaluruTechSummit (@blrtechsummit) November 17, 2026
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Dream, Dare, Disrupt ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਮੇਕਰਸ ਕਨਕਲੇਵ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਟੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਟਾਰਅੱਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ Juspay ਅਤੇ Sarvam AI ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IPO ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Wakefit Innovations, e2E Rail, Amagi Media Labs ਅਤੇ Zetwerk ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਤੱਕ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੁਬਈ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕ ਕਨਕਲੇਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ GCC ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ GCC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੂਰਨਬਰਗਮੇਸੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਿਤ ਏਮਬੇਡਡ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ChangeNOW ਅਤੇ One Sustainable Health, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
What transforms scientific curiosity into breakthrough deeptech innovations? It begins with strong foundations in basic science. The panel discussion “Curiosity to Capability: Why Basic Science is the Bedrock of Deeptech” at the Startup Stage II will explore how fundamental scientific research drives technological advancements, strengthens deeptech innovation and helps turn ideas into real-world capabilities. Join us to understand why investing in basic science is essential to building the next generation of deeptech innovations! Register now: https://t.co/HodT4zy5UM #BTS2026 #BengaluruTechSummit #AIAndBeyond #DeepTech #BasicScience @kiranshaw— BengaluruTechSummit (@blrtechsummit) November 16, 2026
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ
11 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ, UAV ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਬੱਗਿੰਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। TiE ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਕਰੀ, ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂਟਰ-ਮੈਂਟੀ ਕਨੈਕਟ 400 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਿਚਿੰਗ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜਡ-ਡੋਰ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ STPI IT ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਵਾਰਡ, ਸਮਾਰਟ ਬਾਈਓ ਅਵਾਰਡ, ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ, TCS ਰੂਰਲ IT ਕੁਇਜ਼, ਬਾਇਓ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਿਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸਮਿਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, IT ਅਤੇ ਬਾਈਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ DRDO, ISRO, BIRAC, C-DAC, C-DOT, IISc, IIM ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕਈ IIT ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 25,000 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ 1,600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
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