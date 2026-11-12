India Bike Week 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ?
India Bike Week 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 12, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ India Bike Week 2026 ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ India Bike Week 2026 ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਚਗਨੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਹ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
India Bike Week ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
India Bike Week 2026 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਟਾਊਨ ਟੇਕਓਵਰ ਕੰਸੈਪਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਗਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਆਊਟਸ, ਕੈਪਸਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਲਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਫਟਰ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲ ਕਲਾਇੰਬ, ਫਲੈਟ ਟ੍ਰੈਕ, ਡਰਟ ਡੈਸ਼, ਸਟੰਟ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਡਰਸ FMSCI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਸਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
India Bike Week 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?
IBW ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਡੇਬਿਊ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Italjet ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Dragster 300, Dragster 459 ਅਤੇ Dragster 700 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਕੂਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਾਈਡ, ਡੈਮੋ ਫਲਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੋਜ਼ੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, India Bike Week 2026 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੇਜ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬੋਨਫਾਈਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸਨ ਜਿੰਜਰ ਐਲ x ਆਈਬੀਡਬਲਯੂ ਬਾਈਕ ਬਿਲਡ-ਆਫ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਹਸ ਟ੍ਰੈਵਲਰਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਂਡਰਸ 'ਦ ਬਿਗ ਟ੍ਰਿਪ' ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ 'ਮਿਸਫਿਟਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਮੋਡ ਬਾਈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਵਰਗੇ ਕਸਟਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ।
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