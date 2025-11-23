WhatsApp ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ 'Group Member Tag' ਫੀਚਰ, ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ

WhatsApp ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ 'Group Member Tag' ਫੀਚਰ, ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ
ਵਟਸਐਪ 'Group Member Tag' ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 5:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਟੈਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.35.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that allows users to display a custom tag in group chats, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/JTgZL7scCe pic.twitter.com/8e1dsHE5rT
ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ?
WABetaInfo ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਗ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:
- ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਗ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ, ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਚੈੱਕਮਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਟੈਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
- ਮੁੜ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਟੈਗਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਟੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
- ਕੋਚ
- ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ
- ਸੰਚਾਲਕ
- ਲੇਖਕ
- ਪ੍ਰਬੰਧਕ
- ਟੀਮ ਲੀਡ
- ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ
ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ?
- WhatsApp ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਟੈਗ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਗ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ?
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ (v2.25.17.42) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ WhatsApp ਬੀਟਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
