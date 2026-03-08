ETV Bharat / technology

WhatsApp ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ...

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 8, 2026 at 3:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਚੈਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟਿੱਕਰ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ iOS ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਕੀਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਿੱਕਰ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ 26.8.76 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਟਿੱਕਰ

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ 26.8.76 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਐਪ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋ ਯੂਜ਼ਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'Show more results' ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਟਿੱਕਰ ਪੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ 'Sim Binding' ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'WhatsApp Plus' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਟਸਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

