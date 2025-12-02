ETV Bharat / technology

ਹਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ WhatsApp, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

WHATSAPP NEW RULES
WHATSAPP NEW RULES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵੈੱਬ ਵਰਗੇ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ WhatsApp ਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

  1. ਵਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
  3. ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਮ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।"

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੌਗਇਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਲੌਗਆਉਟ
ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਫੋਨ ਦੀ ਸਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸਿਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਫੀਚਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHATSAPP
GOVERNMENT WARNS WHATSAPP
NO WHATSAPP WITHOUT ACTIVE SIM
WHATSAPP WEB
WHATSAPP NEW RULES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.