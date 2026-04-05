ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ WhatsApp 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : April 5, 2026 at 12:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.13.3 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚੈਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਲਆਊਟ
iOS ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
