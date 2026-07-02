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WhatsApp ਦੇ 'Username' ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

WHATSAPP USERNAME CONTROVERSY
WHATSAPP USERNAME CONTROVERSY (WHATSAPP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 10:26 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ X ਵਾਂਗ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਟਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 3 ਤੋਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ Anti-Abuse ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਲ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਕੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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