ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ ? ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ ? ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 9, 2026 at 1:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟਸਐਪ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ IOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਈਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
WhatsApp is rolling out the username feature on Android and iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2026
With a gradual launch, WhatsApp usernames are now available to a very limited number of users. Discover if you have access and how to claim your username.https://t.co/AJEULwGn67 pic.twitter.com/xMBM1kPRqa
WABetaInfo ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
- ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ 3 ਤੋਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ, ਲੋਅਰਕੇਸ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ www ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ .com, .in, .net ਵਰਗੀ ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-