ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, WhatsApp ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, WhatsApp ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖੇ।
Published : November 8, 2026 at 2:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ।
WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.45.1 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ Everyone ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ My Contacts ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ My Contact Except ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ Nobody ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ Nobody ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ।
WhatsApp is testing new phone number privacy for usernames! WhatsApp is working on new privacy settings to let users choose who can see their phone number when they have a username on Android. https://t.co/UtKiDPN1xr https://t.co/2Dloalq6q3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2026
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਪ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ Exception ਲਿਸਟ ਰੀਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਅਜੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ Nobody ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Meity ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਠੱਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DoT ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਈ Sim binding ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DPDP ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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