WhatsApp ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਨੇ ਪੈਸੇ!

ਵਟਸਐਪ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕਰ, ਥੀਮ, ਚੈਟ ਪਿੰਨ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 3:07 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.4.8 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਬੀਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੇਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਿੱਕਰਸ, ਨਵੇਂ ਐਪ ਥੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਚੈਟ ਰਿੰਗਟੋਨ, ਐਪ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਕਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਸ ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਟ ਟੈਬ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

