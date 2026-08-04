WhatsApp ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ...

WhatsApp ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ...
ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 4, 2026 at 10:40 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:00 ਵਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟਸਐਪ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ: 3 ਅਗਸਤ 2026। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੋ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਵਿਊ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-