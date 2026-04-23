ETV Bharat / technology

WhatsApp Plus ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ?

WhatsApp Plus ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'WhatsApp Plus' ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਚਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਿੰਗ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਟ ਨਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Wabetainfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟਸਐਪ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਚੈਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਚੈਟਾਂ, ਕਸਟਮ ਲਿਸਟਾਂ, ਚੈਟ ਥੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ 20 ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਟਾਂ ਹੀ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸਟਮ ਆਈਕਨ, ਥੀਮ, ਰਿੰਗਟੋਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੋਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ €2.49 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 229 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ-ਟੂ ਵਟਸਐਪ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.