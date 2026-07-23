ਵਟਸਐਪ ਦਾ 'PDF Editing' ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਰੋਲਆਊਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'PDF Editing' ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 11:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'PDF Editing' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ PDF ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਰੋਬੈਟ ਏਕੀਕਰਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ PDF ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਅੱਪ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ PDF 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਐਡਿਟ ਇਨ ਐਕਰੋਬੈਟ' ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਐਡਿਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ JPG ਜਾਂ Word ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਕਰੋਬੈਟ ਪ੍ਰੋ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਰੋਬੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਿਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ
- ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ: ਆਈਪੈਡ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਆਈਪੈਡ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ: WhatsApp ਨੇ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ Spotify ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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