ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, WhatsApp ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ Travel eSIM ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...
Published : November 27, 2026 at 11:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ Travel eSIM ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Android ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੀ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ eSIM ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ eSIM ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission.— Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਵਸਟਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਮ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਰੈਮਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਟਸਐਪ ਹੈੱਡ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ X 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
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