ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ Username ਫੀਚਰ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 2:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਹੈ, ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੰਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
WhatsApp is rolling out the username feature on Android and iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2026
With a gradual launch, WhatsApp usernames are now available to a very limited number of users. Discover if you have access and how to claim your username.https://t.co/AJEULwGn67 pic.twitter.com/xMBM1kPRqa
'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਿਯਮ
- ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ 3 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ, ਨੰਬਰ, ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ www ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ, ਡੋਮੇਨ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ।
ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ। ਲੌਗਇਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:-
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- ਵਟਸਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
