WhatsApp ਦੇ Voice ਅਤੇ Video Calls ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 7, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਏ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ Voice ਅਤੇ Video Call ਲਈ Noise Cancellation ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ
WABetaInfo ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Voice ਅਤੇ Video ਕਾਲ ਵਿੱਚ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.26.14.1 ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Noise Cancellation ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ Noise Cancellation ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਐਪ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.11.8 ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਡੀਕੇਟਡ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ TestFlight ਰਾਹੀਂ ਬੀਟਾ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਐਪ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
