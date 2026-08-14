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WhatsApp ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ ਫੀਚਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪਛਾਣ

ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ' ਹੈ।

WHATSAPP SCAM ALERT FEATURE
WHATSAPP SCAM ALERT FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 9:22 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੈਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਟਸਐਪ, ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜੇਸ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਣੇ ਸਕੈਮ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ ਉਸ ਚੈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ

ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਮ ਅਲਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੰਟੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਲੀਮੇਟ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੋ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ: ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਕੈਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਲੇਜਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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