WhatsApp ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Guest Chat' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ 'Guest Chat' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 10:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Guest Chat' ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WABetaInfo ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ 'Guest Chat' ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। 'Guest Chat' ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
WhatsApp is rolling out guest chats on Android and iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 16, 2026
With guest chats, users can create invite links to start conversations with people who do not have a WhatsApp account.https://t.co/eC4IEdEtjm pic.twitter.com/TTGsNja1zU
'Guest Chat' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 'ਇਨਵਾਈਟ ਏ ਫ੍ਰੈਡ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ SMS, ਈਮੇਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ Guest ਲੇਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
'Guest Chat' ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'Guest Chat' ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਾਈਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਚੈਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 'Guest Chat' ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ।
