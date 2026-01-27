WhatsApp 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ
ਵਟਸਐਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.3.6 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫੀਚਰ?
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ PIN ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ PIN ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਟ ਲਾਕ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰੇਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Wabetainfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਉਮਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
