WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ, ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
WhatsApp ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Schedule Messages' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 23, 2026 at 1:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਨਵੇਂ 'Schedule Messages' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ TestFlight ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ iOS ਬੀਟਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'Schedule Messages' ਫੀਚਰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'Schedule Messages' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ 'Chat Info' ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਮਾਇੰਡਰ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਹਿਸਟਰੀ' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਬਰ ਨਵੇਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 100 ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
