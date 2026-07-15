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WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ iCloud ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਸ਼ਨ

ਵਟਸਐਪ ਨਵਾਂ ਕਲਾਊਂਡ ਬੈਕਅੱਪ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHATSAPP NEW CLOUD BACKUP FEATURE
WHATSAPP NEW CLOUD BACKUP FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 4:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਊਂਡ ਬੈਕਅੱਪ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਐਪਲ ਦੇ iCloud 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ iCloud ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਡਿਫੌਲਟ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸੁਵਿਧਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ?

WABetaInfo ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਫਾਰ iOS ਵਰਜ਼ਨ 26.28.10.16 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਸਟਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ iCloud ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸੁਵਿਧਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, iCloud ਡਿਫੌਲਟ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਦੇਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ iCloud 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 2GB ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ iCloud ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼, ਫਾਈਲਾਂ, ਡਿਵਾਈਸ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਪਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

iCloud ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 5GB ਫ੍ਰੀ iCloud ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋਜ਼, ਫਾਈਲਾਂ, ਡਿਵਾਈਸ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਟਸਐਪ ਬੈਕਅੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਡ iCloud ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੈਕਅੱਪ ਬਾਏ-ਡਿਫੌਲਟ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ iCloud 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵਟਸਐਪ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਕੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੇਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ 64 ਡਿਜੀਟ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਓਨਰ ਹੀ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਯਾਨੀ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2GB ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬੈਕਅੱਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50GB ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ $0.99 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1TB ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੋਰੇਜ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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