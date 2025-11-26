ETV Bharat / technology

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

WhatsApp ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ETV Bharat Tech Team

November 26, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਝਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ WhatsApp ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ

ਹੁਣ WhatsApp ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ 2.25.35.7 ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ WhatsApp ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ WhatsApp ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

WhatsApp ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ WhatsApp ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ WhatsApp ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

"ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ" ਨਾਮਕ ਇਹ ਨਵਾ ਫੀਚਰ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?

  1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਭੇਜਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  2. ਆਟੋ ਮੈਸੇਜ, ਆਟੋ ਡਾਇਲ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਰਗੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
  3. ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ।

WhatsApp ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਚੈਟਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੈ।

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ WhatsApp ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਚੀਆਂ, ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਚੈਨਲ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ WhatsApp Business Cloud API ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

