WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ
ਵਟਸਐਪ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : March 29, 2026 at 9:51 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਚੈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Manage Storage ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋ ਚੈਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਟਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
iOS 'ਤੇ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ: ਐਂਡਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ।
ਸਮਾਰਟ ਸਟਿੱਕਰ: ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਚਿੰਗ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਇਮੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ: ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਲਈ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟਚ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਣਚਾਹੇ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਟਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਏਆਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ: ਏਆਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਜੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਟਸਐਪ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪਰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
