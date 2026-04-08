WhatsApp 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹ 'Paid' ਸੁਵਿਧਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ!

ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHATSAPP PAID CHANNELS
ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (Getty Image)
Published : April 8, 2026 at 5:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਪੇਡ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Wabetainfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਨਾਰਮਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਡ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੈਨਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਇੰਫੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਪੇਡ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟੈਟ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

WHATSAPP PAID CHANNELS

