ETV Bharat / technology

WhatsApp ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਵਟਸਐਪ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਨੇਸ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

WHATSAPP BUSINESS CHAT FILTER (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

WABetaInfo ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਨੇਸ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਬਿਜਨੇਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਇਨਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਚਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਬਿਜਨੇਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ।

ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜਨੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਨਸ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ ਕਲਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਨੇਸ ਚੈਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਨੇਸ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।

ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਨੌਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

TAGGED:

WHATSAPP NEW FEATURE
WHATSAPP
WHATSAPP BUSINESS CHAT FILTER
WHATSAPP BUSINESS CHAT FEATURE
WHATSAPP NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.