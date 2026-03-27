ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ! ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਵਟਸਐਪ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

WHATSAPP NEW FEATURES
WHATSAPP NEW FEATURES (WHATSAPP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

WABetainfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.12.2 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'After Reading' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਸੀਵਰ ਵੱਲੋ ਜੇਕਰ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੈਟ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੀਡ ਰਿਸੀਟਸ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਮੈਸੇਜ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ OTP ਸ਼ੇਅਰ, ਕਵਿੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।

ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

WHATSAPP AFTER READING FEATURE
WHATSAPP
WHATSAPP DISAPPEARING MESSAGES
WHATSAPP AUTO DELETE AFTER READING
WHATSAPP NEW FEATURES

