ETV Bharat / technology

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ 'Warning' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Warning' ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHATSAPP NEWS
WHATSAPP NEWS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। WABetaInfo ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 'Warning' ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ 'Warning' ਮੈਸੇਜ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਨਸੇਵ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 'Warning' ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 'Warning' ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕੈਮਰ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੈਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੈਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਪੈਮ, ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਡ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ

ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਵਿਜ਼ੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ 'View Once' ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਫੀਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHATSAPP WARNING FEATURE
WHATSAPP
WHATSAPP UNKNOWN NUMBER CHAT
WHATSAPP NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.