WhatsApp 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਵੀਡੀਓ! ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Dual Camera Mode' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 5:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Dual Camera Mode' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟੇ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ WABetaInfo ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਫਾਰ ਐਂਡਰਾਈਡ 2.26.46.9 ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
WhatsApp is rolling out a dual camera mode on Android! WhatsApp is introducing a feature that lets users capture photos and videos with both cameras. https://t.co/iQLTq30cLR https://t.co/bdv3vDVPAJ— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 24, 2026
'Dual Camera Mode' ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਵਟਸਐਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ 'Dual Camera Mode' ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਇਤਕਾਰ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟਾ ਫ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਟੋ ਲੈਣ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੀ ਇਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਮਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ 'Dual Camera Mode' ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ, ਗਰੁੱਪ, ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ, 'Dual Camera Mode' ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਇੰਗ ਐਡਿਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਚੋਣਵੇਂ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-